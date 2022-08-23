اخبار العالم

مياه القليوبية: ضعف المياه بمدينة شبين القناطر اليوم بسبب الإصلاح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضعف المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر ابتداء من الساعة الثانية عشر منتصف ليل غدًا الأربعاء، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ضعف المياه يأتي نظرًا لأعمال ربط خط طرد المأخذ الجديد على مأخذ محطة عرب جهينه المرشحة بشبين القناطر، وسيجرى تشغيل جميع المحطات الإرتوازية بالقرى المتأثرة بالضعف مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفي حال طلبها يتم الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا