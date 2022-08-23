مياه القليوبية: ضعف المياه بمدينة شبين القناطر اليوم بسبب الإصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضعف المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر ابتداء من الساعة الثانية عشر منتصف ليل غدًا الأربعاء، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ضعف المياه يأتي نظرًا لأعمال ربط خط طرد المأخذ الجديد على مأخذ محطة عرب جهينه المرشحة بشبين القناطر، وسيجرى تشغيل جميع المحطات الإرتوازية بالقرى المتأثرة بالضعف مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفي حال طلبها يتم الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.