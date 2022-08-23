تقرير: تركيا ترسل 50 مركبة مقاومة للألغام مستعملة لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ)

نقل موقع "ديفينس نيوز" المتخصص في الأخبار الدفاعية، عن مصادر حكومية وصناعية تركية، أن الحكومة التركية سلمت 50 مركبة مقاومة للألغام مستعملة للجيش الأوكراني.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي القول إن تسليم المركبات "كيربي" المضادة للألغام والمحمية من الكمائن يأتي نتيجة لاتفاق حكومي، وليس صفقة بين أوكرانيا وشركة "بي إم سي" المصنعة للمركبات.

وقال المصدر الحكومي :"بموجب الاتفاق، سلمت وزارة الدفاع الوطني التركية دفعة أولية من 50 مركبة كيربي إلى أوكرانيا ... وسيكون هناك المزيد من عمليات التسليم."

وقال مسؤول في الشركة للموقع إنه لا علاقة بين الشركة والاتفاق، وإن الحكومة التركية سلمت الدفعة من المركبات الموجودة ضمن مخزونها العسكري.