رئيس وزراء اليابان يطلب من الحكومة الاستمرار في دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو-(د ب أ)

طلب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من الحكومة الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا، من خلال التنسيق الوثيق مع شركاء مجموعة الدول السبع الآخرين.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن كيشيدا أصدر التوجيهات لوزراء الحكومة المعنيين في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور ستة أشهر على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحضر رئيس الوزراء، الذي يخضع للعزل حاليا بسبب إصابته بفيروس كورونا، الاجتماع عبر الإنترنت.

من ناحية أخرى، أصدر كيشيدا تعليمات للوزراء بضمان سلامة المواطنين اليابانيين الذين لا يزالوا في أوكرانيا.