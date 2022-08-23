زفيريف ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة لهذا السبب

واشنطن: أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس انسحاب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا من نسخة العام الحالي حيث يواصل تعافيه من جراحة في الكاحل.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لعملية جراحية في يونيو حزيران الماضي بعد إصابته في أربطة كاحله الأيمن في قبل نهائي رولان جاروس هذا العام ضد رافا نادال.

وقال المنظمون في بيان مقتضف “ألكسندر زفيريف انسحب من بطولة أمريكا المفتوحة. نتمنى لك التعافي قريبا أليكس!”.

وقال اللاعب الألماني في وقت سابق إنه يتوقع العودة من الإصابة ليلعب مع الفريق الألماني في كأس ديفيز في سبتمبر أيلول لكنه أضاف أن هناك فرصة للعودة في وقت مبكر والظهور في فلاشينج ميدوز حيث وصل إلى النهائي في 2020.

وتنطلق اخر البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي يوم الاثنين المقبل.