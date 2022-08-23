انت الان تتابع خبر إصابة 3 جنود بانفجار عبود ناسفة غربي صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للواء مغاوير عمليات صلاح الدين في اطراف قرية زنجلي غربي طوزخورماتو".

واضاف، ان "العبوة الناسفة اسفرت عن اصابة ثلاثة جنود بجروح مختلفة".



وتتعرض مناطق صلاح الدين، لهجمات وتعرضات وحوادث امنية بسبب الامتدادات الزراعية الوعرة و الشاسعة للمناطق والقصبات التابعة للناحية ونقص القطعات الامنية الى جانب الثغرات والفراغات الامنية التي تستغلها عناصر تنظيم داعش.