انت الان تتابع خبر الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية مرتبط بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.
وحسب المصدر نفسه حددت وزارة الخارجية للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله إذا سمعوا انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.
وحسب المصدر نفسه حددت وزارة الخارجية للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله إذا سمعوا انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.