خلال 2022.. صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.5 بالمئة

وتوقع التقرير، أن يتعافى الاقتصاد العراقي، ويحقق نمو بنسبة 5.5 بالمئة في العام الحالي، وتراجع نسبي للنمو الاقتصادي الى 4.4 بالمئة في العام 2023.

واستعرض جانب من إجراءات الحكومة والبنك المركزي للإسهام في تحقيق النمو في البلد، مبيناً أن المركزي وضع ضمن أولوياته في خطته الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023 دعم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية من خلال التحضير لمشروع "اعرف عميلك الكترونياً"، لاعتماد استخدام التعريف الرقمي لفتح حسابات مصرفية ودمج العملاء رقمياً، والزام القطاع المصرفي باستخدام التطبيقات الرقمية ، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الانترنت وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأشار التقرير الى أن البنك المركزي اطلق بالتنسيق مع الحكومة عدة مبادرات بغية تحفيز النشاط الاقتصادي، لاسيما في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفي مجال الإسكان والقروض الشخصية، وتعزيز الائتمان للقطاع الخاص من خلال تخفيض الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة.