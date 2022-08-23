شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول القادمة في البريميرليج بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، عن موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت”في التقرير التالي موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره بورنموث، يوم السبت المقبل الموافق 27 أغسطس الجاري.

وستقام مباراة ليفربول وبورنموث، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

ويقع الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين فقط، حصدهم من تعادلين وهزيمة.

بينما يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

ليفربول يخسر من مانشستر يونايتد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول التقى لغريمه مانشستر يونايتد، أمس الاثنين في العاشرة مساءً، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق مانشستر يونايتد، في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بضغط هجومي، بينما استحوذ الليفر على الكرة في معظم مجريات المباراة ولكن دون جدوى.

مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 3 نقاط بعدما خسر في مباراتين متتاليتين، بينما توقف رصيد ليفربول عند نقطتين فقط.