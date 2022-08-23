شكرا لقرائتكم خبر عن برونو يفجر مفاجأة بخصوص مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار برونو فرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الجدل عن مستقبل مواطنه كريستيانو رونالدو، مع الشياطين الحمر.

مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

وهناك حالة من الجدل حول مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد، حيث تشير التقارير إلى رغبة البرتغالي في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رونالدو كان انضم إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسمين قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

فرنانديز يعلق على مصير رونالدو

وقال في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "قد أعرف شيئًا أو آخر، ولكن أكون الشخص الذي سيقول ذلك".

وتابع: "في الوقت الحالي هو لاعب في مانشستر يونايتد، إنه هادئ، إذا كان سيغادر أو إذا لم يرحل فسوف يتحدث قريبًا كما قال".

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد حقق الفوز على حساب نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.