نصر الله: تهديدات إسرائيل بشأن الترسيم بلا قيمة وسنواجه أي اعتداء على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت = (د ب ا)

قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله مساء اليوم الاثنين إن "التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها فقرارنا وتوجهنا واضح وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس حذر في وقت سابق من اليوم الاثنين حزب الله اللبناني من أن أي هجوم على أصول الغاز الخاصة بإسرائيل قد يشعل حربًا.

يشار إلى أن أن حزب الله هدد بـ "قطع" أيدي إسرائيل إذا قامت باستغلال حقل كاريش البحري المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل .

وشدد أمين عام حزب الله خلال كلمته بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاق مسيرة حزب الله،على أن "قضية فلسطين جزء من دين وثقافة وشرف وعرض هذه الأمة، ولا مكان فيها للتخلي ولا للحياد أو التراجع"، لافتاً إلى أن "الأصل في استراتيجيتنا تجاه القضية الفلسطينية هو الرهان على ثورة الشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتطبيع"،بحسب قناة الميادين الناطقة باسم حزب الله.

وأكد أمين عام حزب الله أن "سوريا هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض الاستسلام للشروط الإسرائيلية"، وقال إنه "يوماً بعد يوم نزداد قناعة بصحة خيارنا وقرارنا بالذهاب إلى سوريا"، مشدداً على أنه "إذا تعرضت سوريا لأي موجة جديدة مشابهة فلن نتردد في الحضور في ميادين المواجهة".

وأضاف نصر الله: "سنبقى جزءاً من محور المقاومة ونراهن عليه كمحور للقوة القادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة والدفاع عن المقدسات"، لافتاً إلى أن "إيران هي القوة الاقليمية الكبرى التي يستند إليها جميع المقـاومين والمظلومين في المنطقة.

وبدأت في أكتوبر عام 2020، سلسلة من جولات المفاوضات غير المباشرة بواسطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وتوقفت في مايو 22021 دون أن تسفر عن أي شئ.