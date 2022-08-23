جامعة الزقازيق الأهلية تطرح عددا من البرامج الدراسية الحديثة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان، عن طرح العديد من البرامج الدراسية الحديثة خلال العام الأكاديمي 2022/ 2023 ، من خلال 4 كليات.

وجاءت البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بالعاشر من رمضان كالتالي:-

1- كلية الطب البشري - برنامج الطب والجراحة العامة.

2- كلية طب وجراحة الفم والأسنان - برنامج طب وجراحة فم الأسنان.

3- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية - برنامج (الميكاترونيك - هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد)

4- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي- برنامج نظم معلومات الطيران).