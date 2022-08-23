جامعة الزقازيق الأهلية تطرح عددا من البرامج الدراسية الحديثة.. تعرف عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان، عن طرح العديد من البرامج الدراسية الحديثة خلال العام الأكاديمي 2022/ 2023 ، من خلال 4 كليات.
وجاءت البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بالعاشر من رمضان كالتالي:-
1- كلية الطب البشري - برنامج الطب والجراحة العامة.
2- كلية طب وجراحة الفم والأسنان - برنامج طب وجراحة فم الأسنان.
3- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية - برنامج (الميكاترونيك - هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد)
4- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي- برنامج نظم معلومات الطيران).