4 مصابين في انقلاب توك توك بطريق أبورواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت 3 فتيات ورجل في انقلاب مركبة "توك توك" بمركز كرداسة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق أبو رواش ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص انقلاب توك توك بطريق أبورواش، مما أسفر عن إصابة نورهان صبري 30 سنة، منار أحمد 26 سنة، دنيا سامي 25 سنة ومحمد شيمي 42 سنة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.