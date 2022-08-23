الدخان يغطي موسكو.. إعلان حالة الطوارئ في إقليم رايازان الروسي بسبب الحرائق

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

تم إعلان حالة الطوارئ اليوم الاثنين في إقليم رايازان الروسي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة موسكو، بسبب انتشار حرائق الغابات.

ونقلت الوكالات الروسية عن المراقبة الجوية التابعة لوكالة الغابات قولها إن الحرائق غطت منطقة تبلغ مساحتها نحو 9 آلاف هكتار.

ووصل دخان الحرائق إلى موسكو في الأيام الأخيرة، الأمر الذي تسبب في ضعف الرؤية هناك.

وتردد أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أرسل 9 آلاف من رجال الإنقاذ مع أكثر من 2300 مركبة ومعدات ثقيلة من العاصمة إلى الإقليم المتضرر من الحريق لدعم القوات المحلية.

كما تم نشر طائرة ومروحيات لإخماد الحريق.