شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الفوز على حساب ليفربول بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي كانت اليوم الأثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وانطلقت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة

ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد عن طريق جادون سانشو في الدقيقة السادسة عشر بطريقة جميلة ولا أجمل، وبعدها حاول فريق ليفربول ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب ليفربول بأكثر من لاعب ولكن دون جديد، وفي الدقيقة السادسة والخمسين سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد، وبعدها عاد صلاح في الدقيقة الواحدة والثامنين لتسجيل الهدف الأول وهدف تقليص الفارق، وتنتهى المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف

تشكيل المباراة

ودخل ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

بينما لعب فريق مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي: