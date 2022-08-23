اخبار العالم

قتيل وجريحان بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر قتيل وجريحان بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الأمريكية، عن سقوط قتيل وجريحين اثنين، في إطلاق نار وقع في حي تجاري وسط مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.
وقالت الشرطة إن "الحادث لا يزال نشطا وأن عناصرها يبحثون عن مشتبه به يعتقد أنه امرأة"، فيما طلبت من السكان الابتعاد عن الشوارع في المنطقة المحيطة لموقع الحادث.

وفي تحديث للخبر، أعلنت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" أنه تم اعتقال المشتبه به.


وأفادت معلومات بأنه تم القبض على المشتبه به في مطار أتلانتا.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا