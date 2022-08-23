قتيل وجريحان بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية

وقالت الشرطة إن "الحادث لا يزال نشطا وأن عناصرها يبحثون عن مشتبه به يعتقد أنه امرأة"، فيما طلبت من السكان الابتعاد عن الشوارع في المنطقة المحيطة لموقع الحادث.

وفي تحديث للخبر، أعلنت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" أنه تم اعتقال المشتبه به.



وأفادت معلومات بأنه تم القبض على المشتبه به في مطار أتلانتا.