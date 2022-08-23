شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان توافق على إرسال قوات شرطية إلى قطر لتأمين المونديال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافقت باكستان على مسودة اتفاق لتوفير قوات للمساهمة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية اليوم الإثنين إن مجلس الوزراء الباكستاني وافق على مسودة اتفاق لتوفير قوات للمساهمة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر في وقت لاحق هذا العام.



وأضافت الوزيرة مريم أورنجزيب، لوكالة رويترز قبل زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لقطر، التي تبدأ غدا الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على مسودة الاتفاق الذي سيوقع بين الدوحة وإسلام أباد.

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات في قطر، ورحلت ما لا يقل عن 60 عاملا أجنبيا احتجوا على عدم تلقيهم أجورهم لأشهر، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقبل ثلاثة أشهر فقط من استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني، 2022، صدعت صرخة من الدوحة عن معاملة غير لائقة للعمال الأجانب.

يأتي هذا فيما تواجه قطر تدقيقا دوليا مكثفًا بشأن ممارساتها تجاه العمال قبل انطلاق البطولة العالمية.

وقد يعزز احتجاج العمال ورد فعل الدوحة -والذي جرى كله قبل نحو أسبوع- من القلق الدولي في هذا الشأن.

وفي بيان لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، مساء الأحد، أقرت الحكومة القطرية بأنه "تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين السلامة العامة".

لكن الحكومة رفضت تقديم أي معلومات عن الاعتقالات أو أي عمليات ترحيل.