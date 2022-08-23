شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: العالم يحتاج لمصر وقمة العلمين تكعس رسائل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن لقاء الرئيس السيسى بالأخوة الأشقاء زعماء العرب الإمارات والأردن والبحرين والعراق فى مدينة العلمين الجديدة يعكس رسائل مهمة فى توقيت له دلالته وهو أن مصر هى المحور الأساسى للأشقاء.

وأضاف الدكتور طارق فهمى خلال لقاءة بالإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة المصرية الأولى : أن الرسائل المهمة لهذا اللقاء وهى أن الدولة تصنع سياسة خارجية وتوسيع دائرة التحالف والذى ممكن أن يزيد فيما بعد، وأن القاهرة محور الإرتكاز للسياسات العربية.

وأشار إلى أن مشاركة مصر فى اللقاء بمدينة العلمين الجديدة له دلالات سياسية وترويج للسياحة، وحتى يرى العالم مستوى الإنجاز فى مصر، وعظمة مصر بين الدول والذى ظهر بصورة كبيرة فى التدخل لوقف إطلاق النار فى غزة.

أكد، مصر الدولة الوحيدة فى الإقليم المتبنية للقضية الفلسطينية، ولا يوجد دولة فى الإقليم تتحرك مثل مصر، وتتحرك على مستوى ثنائى وثلاثى ومتعدد الأطراف، ونحن نقف على أرض راسخة ونجنى ثمار ما نفعله.

وأوضح أن العالم يحتاج لمصر فى مساحات كبيرة من القضايا، لما لها من مكانة كبيرة ودور عظيم وفعال فى معظم القضايا.