شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: لقاء القادة بالعلمين هدفه التنسيق بقضايا دولية وإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسى والاستراتيجى، إن لقاء قادة مصر والإمارات والبحرين والعراق والأردن هدفه التنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية، موضحا أن هناك استثمارات خارجية لهذه الدول والكثير منها فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه يتم متابعة خطوات جرت من قبل، مثل اجتماعات بين مصر والبحرين والإمارات، وكذلك مصر والأردن والعراق من قبل، موضحا أنه كان المفروض أن يتم خط أنابيب بترول من العراق إلى الأردن إلى خليج العقبة، لتصدر النفط إلى أفريقيا ودول أخرى.

وأوضح أنه يتم جرد للعلاقات الثنائية والثلاثية، مشيرا إلى أنه شيء مفرح أن يعقد الاجتماع فى العلمين، وهو بداية إشهار الإنجازات المصرية الكبيرة ومنها فى المدن الجديدة، وهو يعد أول افتتاح للمشروعات العملاقة المصرية، والشاهد على ذلك الدول العربية الشقيقة.