شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: مصر استطاعت مجابهة تحديات واجهت الأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقاليد الحكم، كانت مصر بعيدة عن حضانتها العربية وثقلها الإقليمى فى المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه خلال الفترة الماضية ومن خلال عدد ضخم من التحركات سواء الثنائية أو الجماعية استطعنا مجابهة التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مصر استطاعت أن تعيد الأمن القومى العربى لمائدة الحوار بعد أن غاب قليلا بعد ما مرت بعد فى أعوام 2010 و2011، واكتشفنا أن التعاون العربى المشترك هو الحل والتكامل العربى يمكن أن يكون حل حقيقى خاصة أننا نواجه تحديات دولية وإقليمية.