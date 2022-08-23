شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: القمة العربية الخماسية تؤسس لتنسيق عربى واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر؛ إن القمة العربية الخماسية التى تشهدها مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالى تعبر عن الثقل العربى والإقلميى لمصر فى إدارة التحديات التى تواجهها المنطقة العربية.

وأضاف فى بيان للحزب؛ أنه بات من الواضح ثقة القادة العرب فى حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدرته على تبنى القضايا العربية، وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء دعما للعمل العربى المشترك، فى ظل أجواء عالمية مضطربة.

وتابع بركات؛ أن اجتماع الرئيس السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، اليوم فى مدينة العلمين الجديدة يؤكد اتساع التحالف، الذى يؤسس لتنسيق عربى عربى للقضايا الإقليمية.

وفى ختام بيانه قال بركات، على الشعب المصرى أن يفخر بما تحقق على أرض مدينة العلمين الجديدة من انجاز، يبعث برسالة سلام للعالم بعد 70 عاما ظلت خلالها حقول ألغام خلفتها الحرب العالمية الثانية، لتصبح بفضل جهود قواتنا المسلحة وسواعد أبنائنا مدينة سياحية عالمية ومقر لانقاد الاجتماعات الرئاسية.