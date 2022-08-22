شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على ليفربول اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجارى وشهدت المواجهة إثارة وندية كبيرة من قبل الفريقين عقب نهاية الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويتساءل عدد من محبي الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ماهو ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول اليوم وفوز مانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد إلى 3 نقاط ويحقق الفوز الأول له في بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد فريق ليفربول عند نقطتين فقط في المركز السادس عشر وجاء ترتيب البطولة بالكامل على النحو التالي:

1- أرسنال، 9 نقاط

2- مانشستر سيتي، 7 نقاط

3- ليدز، 7 نقاط

4- توتنهام، 7نقاط

5- برايتون، 7 نقاط

6- نيوكاسل، 5 نقاط

7- فولهام، 5 نقاط

8- برينتفورد، 4نقاط

9- كريستال بالاس، 4 نقاط

10- نوتنجهام فورست، 4 نقاط

11- ساوثامبتون، 4 نقاط

12- تشيلسي، 4نقاط

13- أستون فيلا، ثلاث نقاط

14- مانشستر يونايتد ثلاث نقاط

15- بورنموث، 3 نقاط

16- ليفربول، نقطتين

17- إيفرتون، نقطة واحدة

18- ولفزهامبتون، نقطة واحدة

19- ليستر سيتي، نقطة واحدة

20- وست هام، دون نقاط