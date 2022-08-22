شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خسارة ليفربول.. محمد صلاح يحقق رقمان رائعان بعد الهدف أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رقمان رائعان خلال مشاركة مانشستر يونايتد اليوم الأثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجارى على ستاد اولد ترافورد.

محمد صلاح يحقق رقمان رائعان

وبهدف صلاح في مباراة اليوم وصل الدولي المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم 10 في شباك مانشستر يونايتد ليصبح أكثر اللاعبين في تاريخ ليفربول تسجيلًا في شباك الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما حقق صلاح رقم قياسي جديد وهو الوصول إلى الهدف رقم 120 بقميص فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل رقم ستيفين جيرارد كثاني أكثر الهدافين التاريخيين في البطولة الإنجليزية.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 2 في صراع الهدافين حتى الآن بعد مرور ثلاثة جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتصدر المشهد حتى الآن آرسنال برصيد تسعة نقاط من ثلاثة مباريات.