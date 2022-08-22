شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو يمارس هويته بالتسجيل فى كبار البيرميرليج بعد هدفه فى الليفر! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل اللاعب الإنجليزي جيدون سانشو جناح مانشستر يونايتد هويته المفضلة بالتسجيل فى مرمي كبار الدوري الإنجليزي، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدف تقدم الشياطين الحمر فى مواجهة ليفربول الآن ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات البيرميرليج.

وسجل سانشو هدفه ال 42 بمسابقة الدوري الإنجليزي عبر مسيرته، والذي لاطلما اعتاد على التسجيل فى مرمي الكبار، حيث يعد الليفر ثالث ضحايا اللاعب من أندية التوب 6 فى الدوري الإنجليزي، لا سيما أنه تمكن من التسجيل فى مرمي تشيلسي ومانشستر سيتي.



هدف سانشو يعطي الأفضلية لليونايتد فى تحقيق المفاجأة

وافتتح اللاعب الإنجليزي التهديف فى مباراة الليفر الجارية الآن، بعد إنتهاء الشوط الأول من المباراة، كما يقترب اللاعب بهدفه من قيادة المان يونايتد لتحقيق أول فوز لهم فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حال تماسك الفريق فى الشوط الثاني.

ويقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي واحدة من أفضل مبارياته حتي الآن، مقارنة بمباريات الفريق السابقة فى أول جوالتين بالمسابقة، حيث خسر الفريق كلتا المواجهتين السابقتين، مما وضعته فى مؤخرة جدول الترتيب دون نقاط.



رونالدو يتواجد على دكة الإحتياط فى لقاء اليوم

وتواجد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة الإحتياطي فى مباراة اليوم فى أحدي المفاجأت غير المتوقعة من المدرب الهولندي تين هاج، ويعد اللاعب خيار جيد للغاية حاليًا فى ظل تقدم الفريق بهدف نظيف فى الشوط الأول، والإندفاع المتوقع من الليفر فى مجريات الشوط الثاني.