'حادثة القطارة'.. الدفاع المدني يكشف لـ السومرية مستجدات جديدة

وقال مدير علاقات واعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد انتشال الجثة الاخيرة سيكون هناك مسح عاجل للمنطقة باكملها".

وأضاف أنه "تم حصر جميع الاجهزة والمعدات وتهيئة العجلات ورفع كافة المعدات بعد ان تأكدنا ان هذه الجثة هي الأخيرة"، مشيراً الى أنه "بعد رفع الجثة سيتم تسليم الموقع الى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية".



وانتشلت فرق الدفاع المدني، مساء الاثنين، آخر جثة من ضحايا "حادثة القطارة" بمحافظة كربلاء.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا "حادثة القطارة" في محافظة كربلاء.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في حديث لـ الخليج 365، إنه "حتى الان 5 وفيات والباقي ثلاثة آخرين تحت الانقاض".

ويوم أول أمس السبت، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما كشف عن وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.