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نصر الله: سنبقى جزءاً من محور المقاومة ونراهن عليه

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بغداد - ياسين صفوان - أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الاثنين، أنه سيبقى جزءاً من محور المقاومة ويراهن عليه.
وقال نصر الله في كلمة له، "سنبقى جزءاً من محور المقاومة ونراهن عليه كمحور للقوّة القادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة والدّفاع عن المقدسات".

وأضاف "الأصل في استراتيجيّتنا تجاه القضيّة الفلسطينيّة هو الرّهان على ثورة الشّعب الفلسطيني ورفض التّوطين والتّطبيع".


ولفت الى أنه "يوماً بعد يوم نزداد قناعة بصحّة خيارنا وقرارنا بالذهاب إلى سوريا"، مشدداً بالقول "إذا تعرّضت سوريا لأي موجة جديدة مشابهة فلن نتردّد في الحضور في ميادين المواجهة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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