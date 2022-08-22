نصر الله: سنبقى جزءاً من محور المقاومة ونراهن عليه

وقال نصر الله في كلمة له، "سنبقى جزءاً من محور المقاومة ونراهن عليه كمحور للقوّة القادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة والدّفاع عن المقدسات".

وأضاف "الأصل في استراتيجيّتنا تجاه القضيّة الفلسطينيّة هو الرّهان على ثورة الشّعب الفلسطيني ورفض التّوطين والتّطبيع".



ولفت الى أنه "يوماً بعد يوم نزداد قناعة بصحّة خيارنا وقرارنا بالذهاب إلى سوريا"، مشدداً بالقول "إذا تعرّضت سوريا لأي موجة جديدة مشابهة فلن نتردّد في الحضور في ميادين المواجهة".