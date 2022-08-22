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بالوثائق.. الكشف عن تواقيع برلمانية لـ'سحب يد' وزير الصناعة

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بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب احمد الجبوري، الاثنين، عن وثائق تتضمن تواقيع برلمانية لسحب يد وزير الصناعة منهل الخباز.

وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر"، "نلفت عناية القضاء العراقي وهيئة النزاهة باكمال التحقيقات الخاصة بملفات الفساد لوزارة الصناعة والتي قدمناها قبل اشهر وطلبنا من الكاظمي بتأييد وتوقيع 120 نائباً سحب يد الوزير الحالي منهل الخباز ووكيله لانجاز التحقيق".

 

وأضاف "لكنه لم يكترث للفساد والتخريب الذي طال وزارة الصناعة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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