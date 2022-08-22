روسيا تعتزم إثارة اغتيال داريا دوجين في اجتماع مجلس الأمن الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا ستثير موضوع اغتيال الصحفية داريا دوجين في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن نيبينزيا: "طلبنا عقد اجتماع عاجل حول زابوروجيه، حيث لا تتوقف الاستفزازات الأوكرانية، بالطبع سنتحدث عن الواقعة" المتعلقة باغتيال داريا دوجين .. مشيرًا إلى أن هذا يوضح طبيعة الدولة الأوكرانية، لأن العلاقة بين مخربيهم وجريمة الاغتيال هذه واضحة، والتي في الواقع، تم الكشف عنها بالفعل من قبل جهاز الأمن الفيدرالي".

وكانت العالمة السياسية والصحفية داريا دوجين قد تم اغتيالها مساء السبت، بتفجير سيارتها على طريق موجايسك السريع في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو حيث اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأجهزة الخاصة الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال دوجين، والجانية هي الأوكرانية ناتاليا فوفك، التي وصلت إلى روسيا مع ابنتها في 23 يوليو وعقب انفجار السيارة، غادرت المتهمة وابنتها إلى إستونيا عبر منطقة بيسكوف.