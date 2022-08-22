البرامج والكليات.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة التعليم العالي، نظام القبول بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة العام المقبل بـ 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية وهي كما يلي:"(جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه غير مسموح للطلاب خريجي الأعوام السابقة التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، وكذلك الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الأخرى.

وشددت على أنه لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، التقدم للجامعات الأهلية الجديدة.