رفض إسرائيلي لإطلاق فلسطيني بلا تهمة

والمعتقل خليل عواودة ذو الـ40 عامًا، يحتج على سجنه دون تهمة أو محاكمة، بموجب ما تصفه إسرائيل بالاعتقال الإداري.
وتقول عائلته إنه مضرب عن الطعام منذ 170 يومًا، ويعيش فقط على الماء.
تدهور صحته
وفي صورة التقطها محاميه يوم السبت، يبدو المعتقل ضعيفا ويرقد على سرير في المستشفى.
ورفضت المحكمة، الأحد، استئنافًا تقدمت به المحامية أحلام حداد، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن العواودة، بسبب حالته الصحية المتدهورة.
نفي الادعاء
واعتقل الجيش الإسرائيلي العواودة في ديسمبر 2021، بدعوى أنه ناشط في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهو ادعاء نفاه محاميه.
عواودة هو واحد من عدة سجناء فلسطينيين، خاضوا إضرابات مطولة عن الطعام على مدى السنوات الماضية، احتجاجًا على سياسة إسرائيل في الاعتقال الإداري.
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