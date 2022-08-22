استهداف المحطة النووية مجددا رغم مناشدات أمريكا

ذكر مسؤول أن قصفًا روسيًا عبر النهر، من محطة الطاقة النووية الرئيسية في أوكرانيا، أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بعد ساعات من المناشدات الدولية الأخيرة لتجنيب المنطقة هجمات لمنع وقوع كارثة.

في غضون ذلك، ألقت روسيا باللوم على وكالات التجسس الأوكرانية، في تفجير السيارة المفخخة في ضواحي موسكو في نهاية الأسبوع، الذي أسفر عن مقتل ابنة مفكر سياسي روسي يميني متطرف، ومؤيد متحمس لغزو أوكرانيا.

وسلطت التقارير عن القصف المستمر حول أكبر محطة نووية في أوروبا، الضوء على مخاطر الحرب التي ستصل إلى نصف عام يوم الأربعاء.

مدينه نيكولول

وفي ساحة المعركة، تعرضت مدينة نيكوبول، على بعد حوالي 10 كيلومترات «ستة أميال» من المصب من محطة زابوريزهزهيا النووية، لإطلاق النار ثلاث مرات طوال الليل، من الصواريخ وقذائف الهاون. وقالت السلطات إن منازل وروضة أطفال ومحطة للحافلات ومتاجر تعرضت للقصف.

وقال رئيس البلدية أولكسندر سيوك إن أربعة أشخاص أصيبوا، وأن اثنين منهم نقلا إلى المستشفى.

وبعد أن حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على توخي الحذر خلال زيارة لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن القضية مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الأحد.

وشدد القادة الأربعة على ضرورة تجنب العمليات العسكرية، في المنطقة لمنع وقوع كارثة نووية، ودعوا إلى السماح لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بزيارة المحطة في أقرب وقت ممكن. سيارة مفخخة و أسفر انفجار سيارة مفخخة في وقت سابق، عن مقتل المعلقة التلفزيونية التي تبلغ 29 عامًا داريا دوجينا، والتي يُشار إلى والدها، المنظر السياسي ألكسندر دوجين، غالبًا باسم «عقل بوتين».

ويوم الإثنين، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الخليفة الرئيسي للكي جي بي، إن القتل «تم إعداده وارتكابه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية». واتهمت أن التفجير نفذه مواطن أوكراني غادر روسيا متوجهاً إلى إستونيا بعد ذلك.

وقال مكتب الأمن الفيدرالي إن المشتبه بها، ناتاليا فوفك، استأجرت شقة في المبنى حيث عاشت دوجينا وظللت عليها.

وقالت FSB إن فوفك وابنتها كانتا في مهرجان قومي حضره دوجين وابنته قبل القتل مباشرة.

ونفى المسؤولون الأوكرانيون أي تورط لهم.

في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، انتشر القلق بعد سلسلة من الحرائق والانفجارات، في منشآت روسية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأمر حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجيف، بوضع اللافتات التي توضح موقع الملاجئ بالقنابل في المدينة، والتي بدت لفترة طويلة أنها لا يمكن المساس بها. ميناء سيفاستوبول

وشهد ميناء سيفاستوبول، وهو ميناء القرم الذي يضم أسطول البحر الأسود الروسي، سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار، وانفجرت طائرة بدون طيار في مقر الأسطول في 31 يوليو، وأسقطت طائرة أخرى فوقها الأسبوع الماضي، وقالت السلطات إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرات أخرى بدون طيار أيضًا.

وقال رازوفوجيف على Telegram إن المدينة محمية جيدًا، لكن «من الأفضل معرفة مكان الملاجئ».

لم يذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب بشكل مباشر، خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم العلم الوطني يوم الاثنين، لكنه كرر بعض التبريرات التي تم الاستشهاد بها للغزو.

وقال بوتين: «نحن حازمون في السعي على الساحة الدولية، فقط تلك السياسات التي تلبي المصالح الأساسية للوطن الأم»، ويؤكد أن روسيا أرسلت قوات إلى أوكرانيا لحمايتها من الغرب الزاحف.