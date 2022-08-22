شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطط للتعاقد مع جوهرة ميلان البرتغالية فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي دخل فى مفاوضات قوية من أجل ضم المهاجم البرتغالي رفائيل لياو مهاجم نادي ميلان الإيطالي، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى تعزير الخط الهجومي قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن اللاعب البرتغالي دخل فى خلافات مع ناديه الإيطالي حول تجديد عقده والذي ينتهي فى صيف 2024،حيث لم يتوصل الطرفين لإتفاق حتي الآن على صيغة العقد الجديد، لا سيما أن اللاعب لا يريد أن يتسرع فى خطوته المقبلة.



موقف ميلان من بيع اللاعب فى الصيف

وأكدت بعض المصادر الإيطالية أن إدارة الفريق لا تفكر فى بيع اللاعب فى الوقت الحالي، خاصة بعد تألق اللاعب الكبير مع الفريق فى الموسم المنقضي، والدور الذي لعبه فى إستعادة الكبير الإيطالي لقب الكاليتشو مرة أخري بعد غياب طويل.



أسباب تدفع إدارة "البلوز" للتفكير فى اللاعب

وبالنظر إلى مسئولي نادي تشيلسي نجد أن السبب الرئيسي وراء التفكير العميق فى التعاقد مع اللاعب، يأتي بسبب صغر سن اللاعب والذي لديه 23 عامًا فقط، إضافة إلى قدرته الهجومية المميزة، وإمتلاكه للفاعلية والنزعة الهجومية التي يفتقدها الفريق.

وينوي مسئولي "البلوز" التعاقد مع مهاجم جديد مع إقتراب المريكاتو الصيفي على الإنتهاء، وإيجاد البديل الجيد لرحيل كلًا من الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو، والمهاجم الألماني المخضرم تيمو فيرنر أثر المشكلة التي أحدثها مع توخيل مدرب الفريق.