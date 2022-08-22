الخارجية الأمريكية: طلبنا من روسيا إعادة محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا

22 أغسطس , 2022
واشنطن: متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة حذرت السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف في اجتماع في الأسبوع الماضي من تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا، وإنها طلبت من روسيا وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقال المتحدث في بيان إن أنتونوف حضر إلى الوزارة يوم 18 أغسطس آب وإن الولايات المتحدة دعت روسيا خلال الاجتماع إلى “وقف جميع العمليات العسكرية داخل أو بالقرب من المنشآت النووية الأوكرانية وأن تعيد إلى أوكرانيا السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.
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