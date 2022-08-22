الجيش الأوكراني يكشف خسائره والاتحاد الأوروبي يقدم دعماً جديداً

كييف: كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القتلى في صفوفه مع اقتراب دخول الحرب في البلاد شهرها السابع، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيدرب جنوداً أوكرانيين لإسناده بعد تقديم دعم عسكري كبير في مواجهة الجيش الروسي.

وألقت الحرب بظلال ثقيلة على انتعاش الاقتصاد العالمي الذي خرج من جائحة كورونا، في حين تتواصل المخاوف من وقوع حادث نووي جراء القتال المستمر قرب محطة زابوريجيا النووية.



وأعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الإثنين، أن نحو تسعة آلاف جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

وقال زالوجني خلال تجمّع عام في كييف إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "أبطالنا التسعة آلاف الذين قُتلوا".