انت الان تتابع خبر النصر: نحن مع إعادة الانتخابات بشرط تعديل قانونها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الرديني في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "هناك تحديات كبيرة في العملية السياسة، وبعد الانتخابات الأخيرة لم تستطع القوى السياسية ان تخرج بحكومة تنقذ العراق من الازمة الحالية، وما أدى الى ذلك هو عدم اتفاق السياسيين، وخروج الصدر من البرلمان عقد المشهد السياسي وهناك محاولات للجلوس الى طاولة المفاوضات للخروج من الانسداد السياسي والحل سيكون بعودة الصدر للبرلمان وتشكيل الحكومة".وأضاف ان "ائتلاف النصر مع إعادة الانتخابات وتعديل قانونها"، مؤكدا: "نحن مع الاجماع الوطني واذا كان هناك اتفاق على بقاء رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي فنحن معه".

وأشار الرديني الى ان "المنظومة العربية فقدت المشروع الموحد وانها لا تتفق على هدف واحد ممكن تحقيقه ولا توجد روابط حقيقية بين الدول العربية".

وأوضح: "هناك من يعتقد ان العراق انسلخ من محيطه العربي بعد 2003 والذهاب باتجاه إيران ولكن هذا غير صحيح، وانما عدم مساعدة العراق للخروج من ازمته، والمحيط العربي كان متفرجا على ما يحدث في البلد هو ما أدى الى ذلك".



وبين الرديني ان "النظام السياسي الحالي ليس لديه رؤية للعلاقات مع دول الجوار والاقليم وهذا ويعطي نظرة ان العراق غير موحد من خلال سياسته الخارجية".

ولفت الى ان: حكومة تصريف الاعمال مهمتها هي الحضور والمشاركة في القمم العربية ومن خلال تنفيذ التزامات الحكومات السابقة ولكن ليس عليها ان تعطي التزامات عن العراق ".

وأكد الرديني انه "ليس هناك عداوة بين الصدر و الحكيم ولكن هناك خلاف في وجهات النظر".