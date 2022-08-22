القوى العظمى تحذر من تصعيد نووي كارثي

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وكانت روسيا استولت على منشأة زابوريجيا، التي تقع في مدينة إنرهودار جنوبي أوكرانيا، في أوائل مارس الماضي. واشتد القتال في المجمع خلال الأسابيع الأخيرة، مما دعا القوى العالمية إلى التحذير من احتمال حدوث تصعيد كارثي.وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن زابوريجيا والحرب الأوكرانية بصفة عامة خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد.
وذكر بيان للبيت الأبيض إنهم اتفقوا على «الحاجة إلى تجنب العمليات العسكرية بالقرب من المحطة» وضرورة قيام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد المنشأة من أجل المساعدة في ضمان سلامتها وأمنها.
وفي ألمانيا، قال المتحدث باسم شولتس «إنهم متفقون على استمرار الدعم لأوكرانيا بشكل دائم في تصديها للعدوان الروسي».
وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تضم ستة مفاعلات، ذات أهمية استراتيجية لإمداد أوكرانيا بالكهرباء.
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