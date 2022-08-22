الشارع السوداني يترقب مفاوضات تسليم البشير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب الشارع السوداني ما تسفر عنه المفاوضات الجارية حاليا بين وفد الجنائية الدولية ومجلس السيادة الانتقالي، بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير.

ووصل وفد دولي برئاسة المدعي العام كريم خان إلى الخرطوم قبل أيام، في زيارة رسمية تمتد حتى 25 أغسطس الحالي، وعلى جدولها عقد لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد، والاجتماع بضحايا دارفور.

وسارع المحقق الدولي إلى السفر نحو نيالا، بولاية جنوب دارفور، وانخرط مباشرة في اجتماع مع لجنة أمن الولاية، برئاسة حامد التجاني هنون والي الولاية، بحضور بعض ضحايا العنف المسلح.

وألمح كريم خان إلى أن رحلتهم تتعلق بمحاكمة المسؤولين المتهمين في جرائم الحرب بدارفور وعلى رأسهم البشير، وقال أمام الضحايا، في مخيم نازحين «يحتاج الناجون وأسر الضحايا الذين يعيشون الآن في مخيمات دارفور منذ 17 عاما إلى تحقيق العدالة، وليس مجرد الاستماع إلى العدالة».

ونوه خان في هذا الصدد إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بمحاكمة علي كوشيب؛ وهي أول محاكمة تتعلق بالوضع في دارفور تجري في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

وود ذكر قضية تسليم البشير لدى لقاء وفد الجنائية مع الهادي إدريس يحيا، عضو مجلس السيادة السوداني، رئيس الجبهة الثورية وحركة جيش تحرير السودان (المجلس الانتقالي) مع وفد المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم، ووفقا لمصادر مقربة، ناقش المسؤول السوداني مع الوفد تسليم عمر البشير، بخصوص الجرائم التي تم ارتكابها إبان حكمه السابق.

وقبل عام من الآن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال زيارته للخرطوم، من رئيس الوزراء السوداني وقتها عبدالله حمدوك، بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد.

وزيارة خان الحالية هي الخامسة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، وعزل البشير، وكانت الجولات السابقة تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

وأعلن السودان، العام الماضي موافقته على تسليم المطلوبين في ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، كما تعهد النائب الأول لمجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بتسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية، نهاية العام الماضي.

المطلوبون للجنائية الدولية:

