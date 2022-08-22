ليبيا وإيطاليا ترفضان الإجراءات المزعزعة للاستقرار

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وأفاد بيان لوزارة الخارجية الليبية بأن الطرفين أكدا الضرورة الملحة لتعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة؛ لتسريع العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل حل جميع الخلافات ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الليبية بأن الطرفين أكدا الضرورة الملحة لتعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة؛ لتسريع العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات.

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