شكرا لقرائتكم خبر 13 متورطا في حرائق الغابات بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول أمني في الجزائر اعتقال 13 شخصا مشتبها بتورطهم في حرائق الغابات التي مست مناطق متفرقة من البلاد وخلفت نحو 40 قتيلا على الأقل.

وقال المقدم عبد القادر بزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية، إن التحقيقات لا تزال متواصلة.

وأشار مسؤول في جهاز الدرك بولاية الطارف إلى ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بالمنطقة إلى 36 قتيلا، لتصبح أكثر الولايات تضررا. وأفادت لجنة محلية في وقت سابق بأن من بين الضحايا 11 طفلا و6 نساء و13 رجلا.