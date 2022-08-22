شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة ملزمة بتوفير التعليم مجانا لكل طفل بلغ السادسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم القانون الدولة بتوفير التعليم مجانا لكل طفل بلغ من عمره السادسة، ونصت المادة 15 من قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، علي:"التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.

بينما نصت المادة 16 من ذات القانون علي:"يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.