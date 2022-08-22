شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام بعد قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب اولد ترافورد.

وتنطلق فعاليات مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

بينما جاءت تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول على النسق التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دييجو دالوت، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: برونو فرنانديز، سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: سانشو، إيلانجا، ماركوس راشفورد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج، وتنقل المباراة عبر القنوات التالية بشكل مفتوح:

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.