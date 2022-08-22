شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. اشتباكات ومظاهرات جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخلت جماهير نادي مانشستر يونايتد في مشادات ومظاهرات قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

جماهير مانشستر يونايتد تثور على الملاك

ونظمت جماهير مانشستر يونايتد احتجاجًا على ملاك الشياطين الحمر، وطالبتهم بالرحيل بعد الوضع السيء الذي يمر به النادي.

إلغاء اجتماع تين هاج مع اللاعبين

وكانت تقارير صحفية أكدت على قرار إلغاء اجتماع المدير الفني باللاعبين قبل المباراة، بسبب مخاوف أمنية وقلق إدارة نادي مانشستر يونايتد، من وجود تجمعات احتجاجية من جانب الجماهير ضد ملاك النادي، عائلة آل جليزر، كما حدث في مباراة الموسم الماضي.



جماهير نادي مانشستر يونايتد يطالبون ملاك النادي بالرحيل وبيع أسهمهم بعد معاناة الفريق خلال السنوات الماضية وغيابهم عن منصات التتويج.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة على ملعب ستاد الأولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.