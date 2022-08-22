انت الان تتابع خبر التعليم تمدد التقديم على تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تمديد التقديم الى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني الى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة للسنة الدراسية 2023/2022".
وبينت، أنه "يستمر التقديم إلى الاستمارتين ضمن القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2022/9/4".
وبينت، أنه "يستمر التقديم إلى الاستمارتين ضمن القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2022/9/4".