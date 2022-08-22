التعليم تمدد التقديم على تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني الى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة للسنة الدراسية 2023/2022".

وبينت، أنه "يستمر التقديم إلى الاستمارتين ضمن القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2022/9/4".

