شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المخابرات الروسية تكشف عن الجهة المتوسطة فى اغتيال "داريا دوغين" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منذ مقتل داريا دوغين، ابنة ألكسندر دوغين، الذي يوصفه بـ "عقل بوتين المدبر"، وجهت روسيا أصابع الاتهام لأوكرانيا التي نفت تورطها.

وبعد ساعات من هذه الاتهامات، كشفت روسيا، الإثنين، كافة المعلومات عن القائم بهذا الانفجار الذذي استهدف ابنة الفليسوف والمفكر الروسي الشهير، وقالت إنها امرأة وحددت مواصفاتها وطريقة دخولها وخروجها من موسكو.

ولتأكيد هذه الاتهامات، نشر مركز العلاقات العامة التابع لوكالة الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للمواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك، المشتبه بها في قتل الصحفية داريا دوغين.

وقال الجهاز الروسي، في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".



وأظهر الفيديو لحظة دخول فوفك إلى روسيا مع ابنتها، حيث نشرت الوكالة أيضا لقطات من الكاميرات المزروعة بالقرب من المنزل الذي عاشت فيه دوغين.

ملابسات حادثة الاغتيال-كما تصفه موسكو- الذي تم في ضواحي موسكو، أوضحها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مشيرا إلى أن "فوفك" وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز الماضي واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه داريا دوغين من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.

عائلة داريا تتهم أوكرانيا

الرئيس الروسي فلايمير بوتين اعتبر، الإثنين، أن قتل داريا "جريمة دنيئة".

وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجهة إلى عائلة الشابة التي قتلت السبت في انفجار سيارتها: "هذه جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدًا لحياة داريا دوجينا قبل أوانها، وهي كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًا حقيقيًا"

الفيلسوف ألكسندر دوغين والد داريا علق على حادثة اغتيال ابنته، قائلا إن أعداء روسيا قتلوها خلسة، داريا نفسها لم تطالب أبدا بالعنف والحرب.

وقال، في بيان نشره مؤسس قناة "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف، إنه: "كما تعلمون جميعا، نتيجة للهجوم الإرهابي الذي نفذه النظام النازي الأوكراني، في 20 أغسطس/آب الجاري، عند عودتي من المهرجان التقليدي بالقرب من موسكو، قتلت ابنتي داريا بوحشية في انفجار أمام عيني".

وتابع قائلا: "كانت فتاة أرثوذكسية جميلة، وطنية مراسلة عسكرية، خبيرة في القنوات المركزية، فيلسوفة.. كانت خطاباتها وتقاريرها دائما عميقة ومبررة ومنضبطة.. لم تطالب بالعنف والحرب أبدا. كانت نجمة صاعدة في بداية رحلتها. قتلها أعداء روسيا خلسة وخفية".