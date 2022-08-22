القوات المشتركة تسقط شبكة تجسس حوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية من إسقاط شبكة تجسس أخرى تورطت في التخابر لصالح ما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» الحوثي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الخلية تضم 4 عناصر، هم: عبدالله الرجوي وحسين الحارثي وإبراهيم الشريف ويحيى الأهجري، وأوضح أنهم أقروا في منطوق اعترافاتهم، بتجنيدهم في أوساط القوات المشتركة من قبل قيادات حوثية وربطها بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي؛ لرصد تحركات القوة ونقل المعلومات عنها وتنفيذ اغتيالات بعبوات ناسفة.

وأكدوا تورطهم في التجسس ونقل معلومات لميليشيات الحوثي من داخل ألويتهم العسكرية في القوات المشتركة، قبل أن يقبض عليهم من قبل شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.

واستغرب أعضاء الخلية تنصل ميليشيات الحوثي عنهم بعد القبض عليهم، رافضة إدراجهم في كشوفات تبادل الأسرى، في حين اختارت أسماء سلالية معينة.

ويأتي الكشف عن الخلية ضمن 7 خلايا أزاح الإعلام العسكري للقوات المشتركة الستار عنها أخيرا، بينها 3 خلايا تهريب بحري لميليشيات الحوثي من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري الإيراني، و4 خلايا تجسس وتخابر وتنفيذ أنشطة إرهابية تمت الإطاحة بها وتفكيكها من قبل الأجهزة الأمنية وقوات خفر السواحل لقطاع البحر الأحمر بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.

من جهة أخرى أعلن مدير مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشئؤون الإنسانية (أوتشا) في مدينة مأرب سعيد موسى، أنه من المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى 19 مليون نسمة بحلول ديسمبر المقبل.

وقال المسؤول الأممي في خلال فعالية أقامها ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، بالشراكة مع مكتب أوتشا بمأرب، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، «إنه في حين وفرت الهدنة الأممية راحة ملموسة للمدنيين منذ بدايتها، إلا أن السنوات السبع من الصراع والانهيار الاقتصادي مستمرة في مفاقمة الأزمة الإنسانية، ويحتاج أكثر من 23 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية».

وعد مدير مكتب الأوتشا سوء التغذية في أوساط النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، مؤكدا أنه ما يزال ثلث النازحين في اليمن البالغ عددهم 4 ملايين شخص يعيشون ظروفا قاسية.

وخلال سنوات مضت كانت المنظمات الأممية تقدر عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بـ18 مليون شخص، لكن الأعداد تزايدت هذا العام بالرغم من الهدنة الهشة السارية في البلاد، نتيجة تقليص الأمم المتحدة مساعداتها بسبب شح الدعم المقدم لها وفق بيانات أممية متكررة.

ومع مطلع العام الحالي قلصت الأمم المتحدة مساعداتها إلى 8 ملايين شخص، قبل أن يتقلص العدد إلى ما دون الـ50% بحلول أواخر يونيو الفائت، وأرجع بيان للغذاء العالمي في حينه ذلك إلى النقص الحاد في التمويل وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى جانب التضخم المشهود على المستوى العالمي.

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