شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: قانون تجريم زواج الأطفال الجديد ردع عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك قانون يمنع توثيق الزواج قبل سن 18 سنة لأن سن 18 سنة وفقا لاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر تحدد سن الطفولة حتى سن 18 سنة.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، أن القانون المصرى منع توثيق الزواج قبل سن 18 سنة، ولكن القانون لم يحل مشكلة زواج الأطفال، ويتم تحايل على القانون، وبالتالى ينتج عنه حالات طلاق وحمل وأطفال ونكون أمام مشكلة أن زوج طلق ولم يكن هناك توثيق للزواج وبالتالى حقوق للمرأة تضيع.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون الجديد يعاقب كل من شارك فى جريمة زواج الأطفال ويمثل ردع عام للأب والمأذون وكل من شارك بتلك الجريمة.