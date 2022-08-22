شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنعى محمد عمر: كان أحد ركائز الصحافة المصرية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفى محمد عمر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن الكاتب الصحفى الراحل محمد عمر كان صحفياً مميزاً من أبرز صحفيى مؤسسة أخبار اليوم، وأحد ركائز الصحافة المصرية والعربية، وكان له تاريخ مهنيا مميزا فى بلاط صاحبة الجلالة، حيث ساهمت كتاباته فى إثراء الصحافة المصرية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية المصرية، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.