بعد اتهامات بارتكاب 160 جريمة.. "روبن هود الهند" يقع في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (بي بي سي)

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل اشتهر بلقب "روبن هود" في دلهي، يُزعم أنه قاد عصابة من 25 رجلاً، احترفت سرقة منازل الأغنياء ومجوهراتهم وقدّمت بعض الأموال للفقراء.

وقالت شرطة العاصمة الهندية إن الشاب وسيم أكرم وعصابته ارتكبوا نحو 160 جريمة، من بينها الاغتصاب والشروع في القتل.

وعلى عكس بطل ديزني، الذي يحمل أكرم لقبه، احتفظ الأخير وعصابته بالكثير من غنائم سرقاتهم لأنفسهم.

وقالت الشرطة إنها أعدت زنزانة خاصة للشاب، البالغ من العمر 27 عاما، لدى اعتقاله، الجمعة الماضية، بعد أربعة أشهر من الملاحقة.

ويُتّهم أكرم بإطلاق النار على الشرطة خلال محاولة اعتقال سابقة، في يونيو/حزيران الفائت.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "المجرم العتيد" كان يحمل مسدسا به ثلاث طلقات حية، لدى اعتقاله.

وأوضحت الشرطة أن أكرم اعتاد تغيير أماكن اختبائه والتنقل بين الولايات الهندية، كما تلقى دعما من المجتمعات المحلية التي كانت تسرّ إليه بتحركات الشرطة، "لأنه كان يعطي الأموال للفقراء"، وهو ما سمح له بالنجاح في التهرب من الملاحقة لفترة طويلة.