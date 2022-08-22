اخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن عدد قتلاه منذ بدء الحرب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

بعد مرور نحو ستة أشهر على بدء حربها مع روسيا، أعلنت أوكرانيا عن مقتل 9 آلاف جندي أوكراني.

وكشف قائد الجيش فاليري زالوجني عن هذه الحصيلة لوكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية اليوم الاثنين.

ولم يقدم زالوجني أي معلومات عن الأشخاص المفقودين والأسرى والمصابين.

وفي ضوء بيانات سابقة من كييف، يعتقد مراقبون أن العدد الفعلى للقتلى أعلى كثيرا.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، قتلت القوات المسلحة الروسية أكثر من 45 ألف شخص في أوكرانيا، وهم رقم لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

ولم تقدم موسكو أي معلومات عن الخسائر البشرية في صفوفها منذ فترة طويلة .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا