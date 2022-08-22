الجيش الأوكراني يعلن عدد قتلاه منذ بدء الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

بعد مرور نحو ستة أشهر على بدء حربها مع روسيا، أعلنت أوكرانيا عن مقتل 9 آلاف جندي أوكراني.

وكشف قائد الجيش فاليري زالوجني عن هذه الحصيلة لوكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية اليوم الاثنين.

ولم يقدم زالوجني أي معلومات عن الأشخاص المفقودين والأسرى والمصابين.

وفي ضوء بيانات سابقة من كييف، يعتقد مراقبون أن العدد الفعلى للقتلى أعلى كثيرا.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، قتلت القوات المسلحة الروسية أكثر من 45 ألف شخص في أوكرانيا، وهم رقم لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

ولم تقدم موسكو أي معلومات عن الخسائر البشرية في صفوفها منذ فترة طويلة .