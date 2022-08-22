خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي لمساعدة السودان

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في جمهورية السودان الشقيقة مؤخرًا.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذا التوجيه يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين وولي عهده للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي بين المملكة قيادة وشعبًا بأشقائهم من الشعب السوداني.

الإمداد المائي

من جانب آخر، واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال شهر يوليو 2022، ضخ 1.710.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1.627.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 124 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنفيذ 90 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وصيانة 7 خزانات للمياه، فضلا عن فحص جودة المياه، وقد استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

كما قام المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أمس، الأول بدعم أعمال تحسين جودة المياه في مديرية المخا بمحافظة تعز، من خلال تجهيز الآبار للحصول على مياه نظيفة وصحية صالحة للشرب والاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك في إطار مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مجال المياه والإصحاح البيئي، رغبة في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز جودة الحياة.

العيادات الطبية

كما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ35.969 مستفيدًا، وذلك خلال شهر يوليو 2022.

وراجع قسم الطوارئ 4.539 فردًا، وعيادة الباطنية 2.466 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 437 حالة، وعيادة الأطفال 1.432 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 479 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 930 فردًا، وراجع قسم التحصين 151 شخصًا، وقسم التغذية 189 فردًا، وقسم التوليد 84 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 861 شخصًا، فيما صُرفت الأدوية لـ12.183 مريضًا، كما راجع قسم الإحالة الطبية 38 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 4.397 مستفيدَا، وقسم التوعية والتثقيف 7.783 شخصًا، وفي الخدمات المرافقة استفاد 4.439 شخصًا من قسم الرعاية الصحية، و62 مستفيدًا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم 35 حالة.

برنامج إغاثي ببنجلاديش

من جهة ثانية، دشن المركز البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ناتور بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج «نور السعودية التطوعي»، الذي ينفذ من 18 حتى 27 أغسطس 2022.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف على 5.100 حالة، وتوزيع 1.136 نظارة طبية، وإجراء 376 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة، ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

الفيضانات في السودان

- طالت ست ولايات وغمرت مدنًا بأكملها.

- أغرقت العشرات وشردت الآلاف.

- أعلنت السلطات حالة الاستنفار والطوارئ.

- بدء تسيير قوافل الدعم الإنساني لولايات الجزيرة وكسلا وسنار والنيل الأبيض.

- السعودية تسير جسرًا جويًا لمساعدة المتضررين.