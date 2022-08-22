شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر غياب نونيز على الليفر قبل مواجهة اليونايتد؟ كلوب يجيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي ليفربول إستعداداته للقاء المنتظر، والذي سيجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد فى ختام الجولة الثالثة من منافسات البيرميرليج، حيث كشف المدرب الألماني يورجن كبوب عن رغبة فريقه فى الفوز دون النظر إلى أي إعتبارات آخري، من أجل العودة لطريق المنافسة.

وأضاف أن غياب داروين نونيز عن الفريق سيكون مؤثر بكل تأكيد، لكن الفريق يمتلك للعديد من البدائل الجيدة أمثال جوتا، إضافة إلى عودة فيرمينو من الإصابة وتواجده مع الفريق، يأتي ذلك بعدما تعرض نونيز للطرد فى مباراة السابقة.



يورجن كلوب يتحدث عن نونيز ويقدم نصيحة له

وواصل المدرب الألماني يورجن كلوب حديثه عن اللاعب، حيث شدد على أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة لذلك هو متواجد مع الفريق بناءًا على رغبته الشخصية، كما أشاد بتأقلمه السريع مع الفريق بعد بدايته الغير موفقة فى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب أنتقل لليفربول للتو، أي أن أهداف الفريق هنا ستكون مختلفة فى المنافسة على كافة البطولات الممكنة، ومن ثم عليه الهدوء وعدم الإنفعال سريعًا، كما نصحه بعدم التهور فى بعض الكرات والتركيز داخل الملعب فقط على تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه.



يورجن كلوب يؤكد على أهمية الفوز على اليونايتد

ومن جانيه شدد المدرب الألماني على جميع اللاعبين على عدم التساهل مع الفريق الخصم، لا سيما أن اليونايتد يعاني من مشاكل دفاعية كبيرة، ويتذيل جدول ترتيب المسابقة بعد الخسارة فى أول جوالتين من فعاليات المسابقة، كما أكد أن التركيز داخل الملعب سيكون الشئ الحاسم فى مواجهة الليلة.